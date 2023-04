Tadeu Schmidt tenta, mas não consegue evitar caos do 'BBB 23'

Tentativas frustradas

Mesmo com as intervenções, opiniões e carisma, Tadeu não conseguiu contornar o caos da temporada e finaliza o comando do "BBB 23" com o top 4 mais previsível. O apresentador tentou motivar o público a votar, mas não conseguiu influenciar em resultados de paredões ditados por torcidas. Na eliminação de Domitila Barros, última integrante do quarto fundo do mar, internautas chegaram a criticar a falta de empolgação de Schmidt.