Reprodução Fora do 'BBB 23', Cezar Black pede ajuda íntima: 'Qual tamanho?'

O enfermeiro Cezar Black já mostrou estar íntimo dos novos seguidores, que chegaram após a participação no "BBB 23". Nesta terça-feira (18), o ex-brother pediu ajuda aos 1,3 milhão de seguidores para escolher uma cueca.

"Vim fazer um provadorzinho aqui, fiquei muito na dúvida e quero que vocês me ajudem", comentou o enfermeiro.

Mostrando dois pacotes na mão, Cezar Black questionou qual tamanho de cueca levaria. O ex-brother exibiu uma de tamanho pequeno e uma de tamanho médio.

Na casa do "BBB 23", o enfermeiro deixou claro preferir roupas justas para deixar o formato do corpo em evidência.

Dentro do confiamento, a atriz Bruna Griphao surpreendeu ao comentar o volume na sunga de Cezar Black. Enquanto estava no quarto do líder, a artista pediu para que as câmeras focassem no enfermeiro.

"Quero ver como fica na câmera. É inacreditável. É um bagulho inacreditável. Mostra aí, central de imagem. Foca no Cezar!", pediu, na época.