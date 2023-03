Repodução/Globoplay BBB 23: Bruna fica chocada com volume de Cezar Black: 'Inacreditável'

A atriz Bruna Griphao surpreendeu os colegas do "BBB 23" ao fazer um comentário ousado sobre a sunga de Cezar Black. Nesta sexta-feira (3), a atriz ficou chocada com o volume na virilha do enfermeiro.

Bruna, Larissa Santos e Fred Desimpedidos caíram na risada durante a tarde quando repararam na vestimenta de Cezar Black.

Dentro do quarto do líder, Fred Desimpedidos utilizou um crédito para tentar escutar a conversa de Key Alves, Cezar Black e Domitila Barros. No entanto, eles estavam apenas avaliando a beleza da jogadora de vôlei.

Foi nesse momento, que Bruna Griphao reparou em Cezar Black, que estava de sunga na área de piscina com os colegas.

"Olha a benga dele, como que fica", falou, surpresa.

Larissa demonstrou querer dar uma espiada também, mas foi chamada por Fred Desimpedidos. "Ô Larissa", disse o jornalista, chamando atenção da companheira, com quem vive um affair.

"Quero ver como fica na câmera. É inacreditável. É um bagulho inacreditável. Mostra aí, central de imagem. Foca no Cezar!", pediu para a equipe de câmeras.



Bruna "Olha o tamanho da Benga dele" falando sobre a parte íntima do corpo do Black. 🤔 EAI??? #BBB23 pic.twitter.com/5YhFeu4Cm3 — Eduardo Miranda (@ComentoRealitys) March 3, 2023