O público escolheu Cezar Black para deixar a disputa do "BBB 23", cujo o prêmio irá ultrapassar R$2 milhões. Originalmente do grupo pipoca, o enfermeiro foi eliminado com 48,79% no 14º paredão do programa. Em segundo lugar ficou Aline Wirley, com 45,74% dos votos, e a participante menos votada foi Amanda Meirelles, com 5,47%.

Nas últimas semanas, a casa se dividiu em dois grupos, o Deserto, que engloba Aline Wirley, Amanda Meirelles, Bruna Griphao e Larissa Santos, e o Fundo do Mar, que unia Sarah Aline, Domitila Barros e Cezar Black.





A formação do paredão, na última terça-feira (11), foi marcada pelo início da reta final do reality. Em uma nova semana turbo que contará com três paredões, sendo este o segundo.

Tadeu direcionou o discurso quase que inteiramente para Cezar. Fazendo uma retrospectiva com os melhores momentos do enfermeiro e o elogiando pela profissão.









