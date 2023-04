Reprodução/Globo - 15.04.2023 Aline, Bruna e Sarah estão no paredão do 'BBB 23'





O décimo quinto paredão do "BBB 23" deve resultar na permanência de uma participante considerada a "planta" da edição. Aline Wirley apresenta menos votos por conta da disputa de torcidas entre Bruna Griphao e Sarah Aline.



A cantora que carrega o rótulo de "planta" conta com apenas 4,1% dos votos na enquete do iG Gente, segundo a parcial das 12h. A decisão parece ficar entre as outras duas emparedadas: Sarah, com 32,4%, e Bruna, liderando as chances de sair com 63,5% das intenções.

As equipes de Griphao e Wirley se juntaram para pedir votos contra a psicóloga, enquanto Sarah reúne ex-aliados do fundo do mar na torcida. Gabriel Santana, brother eliminado do reality, dividiu opiniões ao pedir pela eliminação da atriz . O ator teve uma relação próxima com Bruna, mas explicou que a colega do quarto fundo do mar "sempre foi prioridade".

Vote abaixo na enquete do iG Gente e acompanhe quem deve deixar o programa neste domingo (16):

