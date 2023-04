Aline X Bruna X Sarah

A formação da nova berlinda começou com a dupla castigada com o monstro, em que Bruna perdeu uma competição com Amanda Meirelles e começou a votação com dois votos. Sarah Aline imunizou Ricardo "Alface" Camargo com o poder do anjo e a líder Domitila Barros indicou Aline Wirley, além de desempatar os votos da casa entre Sarah e Bruna, colocando a atriz na disputa. Aline ainda usou o contragolpe para puxar a psicóloga novamente ao paredão.