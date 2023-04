Reprodução/Globo - 28.03.2023 Gabriel Santana tentou romance com Bruna Griphao no 'BBB 23'





Com o "BBB 23" chegando na reta final, a disputa dos paredões está ficando cada vez mais acirrada. A nova berlinda traz uma competição entre Aline Wirley, Bruna Girphao e Sarah Aline, reunindo diferentes torcidas nas redes sociais. O ex-brother Gabriel Santana dividiu opiniões na web ao pedir votos pela eliminação da atriz, com quem teve uma relação próxima no reality.

No Twitter, o ator explicou que Sarah é uma prioridade dele desde o início do jogo, o que justifica que ele siga o posicionamento da equipe da psicóloga. "'Sarinha' está no paredão família e não é segredo que ela sempre foi minha maior prioridade, estou com ela até o fim. Bora votar muito para manter ela no jogo e, seguindo o posicionamento da equipe dela, sou 'Fora Bruna'", afirmou.





A declaração da torcida reuniu diferentes opiniões do público, que relembrou a relação de Gabriel com Bruna no reality. "Acorda, está assim só porque nunca vai beijar a Bruna", ironizou uma pessoa na rede social, resgatando que o ator tentou viver um romance com Griphao, mas foi rejeitado pela sister.

"Ele sempre vai 'fora Bruna' quando ela está no paredão, por que ele não põe fora Aline ou fora outra pessoa? Que ranço é esse que ele está da Bruna", criticou um fã de Bruna Griphao. "Depois que terminar de votar na Sarah, volto aqui", pontuou outro admirador da atriz.

Outros usuários ainda aprovaram que Santana manteve a posição de aliado dos colegas do quarto do fundo do mar, mesmo diante da aproximação com Bruna. "Amo que mesmo saindo, você não largou a mão do fundo do mar e está sempre puxando mutirão para ajudar", comentou uma pessoa. "Nunca erra", aprovou outra.

Confira abaixo a publicação na íntegra:

Sarinha ta no paredão família e não é segredo que ela sempre foi minha maior prioridade, tô com ela até o fim! Bora votar muito pra manter ela no jogo e seguindo o posicionamento da equipe dela, sou #ForaBruna — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) April 15, 2023





