Reprodução/Instagram - 15.04.2023 Viih Tube e Eliezer mostram rotina com Lua





Eliezer usou as redes sociais na manhã deste sábado (15) para comentar a nova rotina com Viih Tube e filha. Lua nasceu em 9 de abril e foi para casa na última quinta-feira (13). Pelos stories do Instagram, o influenciador brincou sobre o impacto do sono desde após o nascimento da bebê.

"Como foi a noite de vocês? [risos]", escreveu em um vídeo, em que ainda aparece deitado na cama e demonstrando o sono ao fechar os olhos. O ex-brother ainda colocou trechos da música "Nunca Mais Eu Vou Dormir" para representar a situação.





Antes da noite de sono com poucas horas dormidas, Eliezer havia comentado a mudança da rotina com a esposa. O influenciador publicou um registro de Viih amamentando enquanto ele estava ao lado.

"Resumo da nossa vida nos últimos cinco dias. Quando ela terminar [de amamentar], vou para minha função, botar para arrotar, banho e trocar fralda [...] É muito gostoso", afirmou. O casal ainda contabilizou que cada um havia trocado duas fraldas da bebê durante a noite. "Está justo", comentou a ex-sister.

