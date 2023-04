Reprodução/Twitter - 15.04.2023 Cezar Black se reencontrou com o cachorro, Rocco, após eliminação do 'BBB 23'





A trajetória de Cezar Black no "BBB 23" foi marcada por lágrimas de saudade de Rocco, cachorro do enfermeiro . O ex-brother se reencontrou com o cão após a eliminação do reality show e exibiu a emoção do momento em publicação nas redes sociais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

No vídeo, Cezar aparece entrando em uma casa ao som de "Aí Preto", música que também se destacou pela participação do enfermeiro no reality. Black começou a se emocionar logo ao pegar Rocco no colo e chamar por ele, enquanto o cachorro pula empolgado.





"É muito amor envolvido", diz a legenda de outra publicação, em que Cezar Black aparece chorando com o cão no colo. Confira abaixo os registros do reencontro:

E VEIO AÍ! O encontro mais esperado dos últimos meses: papai e filhinho!!! 💙



É o queridinho de todos os marinheiros!



“QUEM É?????” 🫶🏿😍 #TeamBlack pic.twitter.com/PPK8hGkW1a — Cezar Black ⚓️ (@cezarblackk) April 15, 2023









+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

A emoção de Black por Rocco aconteceu em diversos episódios, como em um almoço do Anjo em que ele se emocionou mais ao ver o cachorro do que familiares. O enfermeiro também chegou a abraçar uma estátua de cão para matar a saudade.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.