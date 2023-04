Reprodução/ Globo Cezar Black no "Mais Você"

Nesta sexta-feira (14), Cezar Black, que foi eliminado do "BBB 23", esteve no "Mais Você" no Café com o Eliminado. Ele comentou sobre as falas machistas que teve sobre o corpo de Larissa no reality.

Cezar afirmou que o corpo da sister era cheio de plástica e ainda ficou olhando para o de Bruna da câmera do Quarto do Líder. Gustavo e Cristian fizeram o mesmo no episódio. Larissa trouxe a situação ao voltar na repescagem e a discussão sobre a fala machista começou a ser pontuada no reality.

Sobre a fala, Cezar se posicionou no "Mais Você": Me envergonho muito ... reconheci meu erro, não sinto orgulho do que fiz ali, foi um momento de muito arrependimento".