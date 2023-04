Reprodução/Globo - 14.04.2023 Cezar Black participou do bate-papo com eliminado do 'BBB 23' no 'Mais Você'





Cezar Black comentou os atritos que teve no "BBB 23" durante o bate-papo com o eliminado no "Mais Você" desta sexta-feira (14). Um dos conflitos mais recentes ocorreu com Bruna Griphao, em que a atriz gritou na direção do enfermeiro, o chamando de "moleque" e "machista". O ex-brother lamentou o episódio e desabafou sobre a "ofensa moral" da sister.

Black descreveu a briga como "pesada" e "intensa", avaliando que apenas expressou a opinião sobre as orientações que Larissa Santos recebeu antes de voltar pela repescagem. Vale lembrar que a discussão começou após Bruna ouvir o enfermeiro criticando a personal trainer, apontando que ela jogava a partir de conselhos de uma assessoria.





"Procurei manter a calma e a Domitila me acalmou bastante. Mas quando ela falou que eu era moleque, realmente pesou. Não sou um moleque, foi pesado ouvir esse tipo de julgamento e acusação. Até de uma ofensa moral, mas procurei me manter tranquilo. Para não cair sobre mim o peso de uma discussão, que não fui eu que causei", avaliou.

Cezar ainda recebeu o apoio da apresentadora Talitha Morete, que substitui o comando do programa matinal com Fabricio Battaglini durante a ausência de Ana Maria Braga por motivos médicos. "É isso, Black. O negócio é não pegar para você, não cair na pilha no momento da briga. Ainda bem que a Domitila teve uma sabedoria de ficar calma e te ajudar para não piorar ainda mais a situação", disse Talitha.

Em uma dinâmica no "Mais Você", Cezar Black ainda elencou Bruna Griphao como a participante "chata" da casa. "Ela gosta de ser o centro das atenções, não sabe ouvir um 'não' [...] isso torna ela muito chata", opinou.





