BBB 23: Cezar Black relembra convite para outro reality

Cezar Black entregou mais detalhes sobre o convite para participar do reality Casamento às Cegas, da Netflix, antes da entrada no BBB 23 .

O enfermeiro contou que foi sondado para entrar no programa que visa criar novos casais. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, a dinâmica faz os participantes encontrarem o amor verdadeiro às cegas.





Enquanto conversava com outros confinados, Larissa comentou sobre a segunda temporada de Túnel do Amor, do Multishow. "É um programa que tem um túnel e cada um fica num canto. A Ana Clara quem vai apresentar", disse a sister.

"É tipo Casamento às Cegas? Eu fui convidado para o Casamento às Cegas, me mandaram a ficha e tal, mas aí viram que eu não queria casar", revelou Black.

