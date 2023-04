Reprodução/Globo - 04.03.2023 Paula mandou indireta sobre término de Gustavo e Key, do 'BBB 23'





A ex-sister Paula Freitas mandou uma indireta sobre o fim do relacionamento de colegas do "BBB 23", Key Alves e Gustavo Benedeti. A separação foi oficializada nesta terça-feira (4), mas a biomédica já havia falado da possibilidade do namoro chegar ao fim.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Reza o ditado: 'quem avisa, amigo é'; se é amigo, avisar é bem-vindo", compartilhou a ex-sister no Twitter, diante de comentários de internautas sobre o término . "Estou reflexiva", complementou.





A declaração prévia de Paula sobre "GusKey" aconteceu na Casa do Reencontro, dinâmica de repescagem do reality. A biomédica relatou que Gustavo havia exposto a ela a incerteza em viver um relacionamento com Key.



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Pelas coisas que ele falou no jantar, eu falei: 'Não, eles vão se separar", afirmou na época. Esta não foi a única vez que o fazendeiro exibiu dúvida sobre o romance com a jogadora de vôlei, já que o ex-brother deu mais indícios que não queria namorar Key .

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.