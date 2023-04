Reprodução/Globo - 04.03.2023 Key Alves e Gustavo Benedeti viveram romance durante o 'BBB 23'





O relacionamento entre Gustavo Benedeti e Key Alves, participantes do "BBB 23", chegou ao fim nesta terça-feira (4) e o motivo apresentado pelo ex-BBB para não seguir com a jogadora de vôlei causou um alvoroço na web.

Segundo Gustavo, o fim do namoro aconteceu porque Key é incrível e, por isso, ele não quer seguir no relacionamento. "Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir, e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também", disse Gustavo Benedeti.





“Ela é incrível e por isso não quero seguir”, frisou um internauta. "Resumindo: Ela é incrível, mas longe de mim", debochou outro. "Versão caipira de: O PROBLEMA NÃO É VOCÊ, SOU EU!", analisou outra internauta.

Na web, alguns fãs do "BBB 23" comentaram que o relacionamento até demorou para terminar. Key Alves e Gustavo Benedeti já deram sinais de uma relação abalada dentro da "Casa do Reencontro", dinâmica feita pela Globo com os participantes eliminados do reality.

“Ela é incrível e por isso não quero seguir” #BBB23 pic.twitter.com/jWRUa22Zgg — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) April 4, 2023









pra que entrar na live dela? pra que chamar ela pra space? gustavo vc não passa de um personagem se não fosse pela key vc iria vazar no primeiro paredão, fingindo — gabi 🔑 (@favssdobrev) April 4, 2023





No comunicado sobre o fim de namoro, Benedeti fez questão de afirmar que o relacionamento dentro do reality foi verdadeiro. Procurada pelo iG Gente, Key Alves informou - através da equipe - que a decisão partiu de Gustavo.