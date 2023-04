Se arrependeu de fazer casal

Além disso, durante o Mesacast do BBB Tá On, Gustavo disse que se tivesse a percepção que ganhou ao sair da casa não faria casal no reality: “Não sei se eu faria casal. Aconteceu, foi do jeito que aconteceu. Mas, analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo. Você acaba querendo jogar junto e a pessoa pensa de uma forma e você pensa de outra”, Key, inclusive, reagiu à cena no "Mais Você" e ficou chocada. "Vou catar ele", respondeu ela.