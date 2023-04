Reprodução/Instagram - 04.03.2023 Gustavo Benedeti e Key Alves terminaram o relacionamento após 'BBB 23'





Key Alves se pronunciou sobre o término de Gustavo Benedeti, com quem vivia um relacionamento desde o "BBB 23". A jogadora de vôlei rebateu o posicionamento do fazendeiro e criticou "atitudes lamentáveis" do ex, ressaltando que o término "não foi amigável".

"Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha. A verdade é que nem tentamos. Fiz de tudo por nós, enquanto ele só pensou nele, triste. Realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o 'BBB'. Aqui, sim, mostramos quem realmente somos", afirmou no Instagram, nesta terça-feira (4).





A ex-sister lamentou como o término aconteceu em um período difícil da vida pessoal, após a morte do avô e a lesão grave sofrida pela irmã, Keyt. A atleta comentou que "não esperava passar por isso" e que a decisão de Gustavo "a destruiu".

"Essa é a minha vida exposta em dois meses para o mundo todo. Sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. Sempre foi difícil para mim, sempre fui julgada, sempre fui humilhada, sempre fui tratada como nada. A diferença é que eu nunca parei, a diferença é que eu sempre lutei", complementou.

Key Alves também mencionou os admiradores do casal "GusKey" na declaração: "Sinto muito pelos nossos fãs clubes, que sempre nos acolheram como casal com tanto amor e carinho. Isso não tem preço e será eterno na minha vida e enquanto a ele que seja feliz". "Deus permitiu que fosse assim, então que assim seja. Seguirei forte como eu sempre fui. Obrigada a todos 'Guskey', amo vocês", concluiu.