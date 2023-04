Reprodução/Globo - 04.03.2023 Key Alves e Gustavo Benedeti viveram romance durante o 'BBB 23'





O relacionamento de Key Alves e Gustavo Benedeti começou durante o "BBB 23" e chegou ao fim antes mesmo da conclusão do reality show. A jogadora de vôlei fortaleceu os rumores do término ao publicar uma foto chorando nas redes sociais e a equipe confirmou a separação do fazendeiro.

"Nossa atleta Key Alves irá se pronunciar em seus stories [do Instagram] sobre o término. O término partiu dele, Gustavo", informou a assessoria de Key ao iG Gente. Além do clique entre lágrimas, Alves também publicou uma foto sozinha e internautas apontaram que seria uma indireta ao término por conta da legenda: "Eu e Deus".





Diante da repercussão da separação, Gustavo também apareceu nas redes sociais e confirmou o término. O ex-brother lamentou que a informação não foi anunciada inicialmente por eles, mas confirmou que os dois não estão mais juntos.

"Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo dentro da casa. Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma, tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível e por isso que não quero seguir e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos e espero a compreensão dos fãs", afirmou nos stories do Instagram.

Após a declaração de Gustavo, Key Alves cumpriu a promessa da equipe e fez uma publicação sobre o término. A ex-sister afirmou que a separação "não foi amigável" e expôs como o fazendeiro "só pensou nele" .

