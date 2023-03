Reprodução/Globoplay 'BBB 23' define novo líder após desmaio de participante





Após mais de 17 horas de duração, Aline Wirley venceu a prova de resistência e garantiu a nova liderança no "BBB 23". A vitória da cantora se deu após Ricardo Alface cair e desmaiar. A disputa foi marcada por brigas entre os competidores e equipes dos participantes nas redes sociais. A vitória dá início a uma dinâmica inédita da semana, em que o próximo paredão será quádruplo e com o voto reverso .

Aline Wirley e Ricardo Alface disputaram entre si por mais de duas horas. O biomédico foi atendido pela produção após desmaiar.



Amanda Meirelles e Marvvila foram as primeiras a deixar a competição, ainda na madrugada, enquanto Bruna Griphao e Domitila Barros saíram ao longo da manhã. Os conflitos entre a atriz e a Miss Alemanha se destacaram na competição, já que Griphao decidiu cantar para desestabilizar os adversários e Barros provocou a carreira da rival como cantora .

As provocações no campo de prova continuaram na web, já que as equipes de Bruna e Domitila brigaram no Twitter. Os administradores das redes da sister resgataram atritos antigos entre a dupla, como quando a Miss chamou a atriz de "periguete" e quando um membro do time de Griphao disse preferir uma "antagonista branca" para o jogo da artista.

Os últimos competidores a permanecerem na resistência foram Aline Wirley, Cezar Black e Ricardo "Alface" Camargo. Black saiu da competição por volta das das 14h45, enquanto a disputa final foi entre Aline e Alface.

