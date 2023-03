Reprodução/Globo - 14.03.2023 MC Guimê no 'BBB 23'





Internautas notaram algumas modificações na página de MC Guimê no Instagram. Nesta quinta-feira (30), o cantor apagou fotos do perfil com mais de 10 milhões de seguidores e deixou apenas três postagens sobre o "BBB 23", feitas antes da expulsão do reality show por importunação sexual.

Entre as mudanças feitas na rede social, o funkeiro trocou a foto de perfil para o símbolo de um coração com um curativo. Na descrição da biografia, ele ainda colocou a frase "fé e marcha".





As transformações na página vieram acompanhadas de uma mensagem reflexiva sobre Deus, compartilhada nos stories. "Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro", declarou.

Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do programa de Boninho após importunar sexualmente Dania Mendez. A mexicana participava do intercâmbio no "BBB 23" quando foi assediada pelos brothers em uma festa. O funkeiro passou a mão no corpo da integrante do "La Casa de Los Famosos", enquanto o lutador forçou um beijo.

