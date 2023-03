Reprodução/ Instagram Key Alves voltou para o loiro

Na noite da última quinta-feira (30), Key Alves usou as redes sociais para mostrar que mudou o visual após voltar da Casa do Reencontro do "BBB 23". A jogadora de vôlei apareceu com uma nova cor de cabelo: loiro.

Após ficar algumas horas sumidas das redes sociais, Key postou o resultado da mudança no Instagram. "Voltei", escreveu ela, que já foi loira há um tempo atrás.

A ex-sister ainda usou os stories para dar detalhes do processo, que foi demorado. "Foram mais de 12 horas. A gente chutou que iam ser 8 horas, mas não deu", disse Key ao lado da cabelereira.





