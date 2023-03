Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica desta semana no “BBB 23”. Nesta quinta-feira (30), o apresentador revelou que o paredão será quádruplo e a o público votará em quem merece ficar na casa, em vez da tradicional votação para eliminar.

Todos irão participar da prova do líder desta noite. O vencedor deverá vetar 1 adversário que não disputará a próxima liderança. No sábado (01), os confinados poderão disputar o Poder Curinga, que valerá uma imunidade e farão a prova do anjo em duplas.





No Domingo (02), os anjos imunizam em consenso e a casa votará, mas dessa vez cada participante vai indicar duas pessoas. Os dois mais votados estarão no paredão e participaram de uma nova etapa, o “Restam Dois”.

De acordo com Tadeu, quando chegar esta etapa “apenas 4 pessoas ainda podem ser mandadas para o paredão. As outras 6 ou já estão no paredão ou estão imunes”. Sendo assim, os dois emparedados pela casa irão imunizar duas dessas pessoas e as outras duas estarão no paredão e disputaram a prova Bate-Volta.

Por fim, o paredão será composto por 4 participantes e o público deverá votar em quem quer que permaneça no jogo do “BBB 23”.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.