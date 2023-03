Reprodução/ Instagram Juliette leva a web à loucura ao postar áudio de filho de Boca Rosa

Juliette usou as redes sociais para mostrar um momento fofo do pequeno Cris, filho de Bianca Andrade e Fred, do Desimpedidos. O menino de um ano mandou um áudio para a campeã do "BBB 21" a chamando de tia e levou os seguidores à loucura.

"Filho, fala oi titi", pediu Bianca para Cris. Em seguida, ele disse: "Oi ti ti". A influencer, então, pediu para que o menina falasse "Titia Ju", e Cris tentou.

Juliette respondeu: "Oi coisa lindaaa (...) Vou morrerrrr". Os seguidores também se derreteram pelos áudios de Cris. Eles comentaram no post do perfil subcelebrities no Instagram. "O goduco da mae dele é tão lindo", escreveu uma internauta. "Explodindo de amor é muita fofura", disse outra.

