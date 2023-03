Reprodução/Instagram/Globo - 30.03.2023 Irmã de Ricardo Alface fala de vida amorosa do brother do 'BBB 23'





Renata Camargo opinou sobre a vida amorosa do irmão, Ricardo "Alface" Camargo, enquanto ele vive um romance com Sarah Aline no "BBB 23". A irmã do biomédico foi questionada por um internauta sobre as experiências do brother em relacionamentos e ela expôs as "várias decepções" vivenciadas.

"E como teve decepção aquele ali. Já teve várias decepções amorosas, é daqueles que chora, que sofre. Mas tenho paciência de ouvi-lo e depois passa. Mas já teve várias", afirmou nos stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (29).









O atual relacionamento com Sarah Aline parece envolver fortes emoções entre os dois. A psicóloga levou Alface às lágrimas ao dizer que o ama e o momento viralizou na web , com diversos comentários de espectadores apoiando o romance.



Além de Sarah, Ricardo já expressou interesse em outras sisters eliminadas, Paula Freitas e Tina Calamba. Paula, inclusive, já analisou a possibilidade de formar um "trisal" com a psicóloga e Alface, mas ressaltou o desejo de se envolver apenas com o brother .

