O "Mais Você" desta quinta-feira (30) contou com um climão envolvendo Juliette. Convidado da atração matinal, Gil do Vigor elogiou a cantora ao vivo e relembrou a participação de ambos no "BBB 21". Entre os comentários exaltando a amiga, o apresentador Fabricio Battaglini questionou sobre a vida amorosa da artista.

"Tive a oportunidade de assistir ao show dela pessoalmente e fiquei impressionado. A voz da Ju, fico pasmo. As mulheres do Nordeste tem uma voz. Mas na minha opinião, a Ju vem como uma das vozes que, daqui a 10 anos, vão falar", afirmou o economista, citando o "orgulho" pela carreira artística de Juliette.





Logo em sequência, Fabricio interrompeu o ex-"BBB" e perguntou: "Está solteira, a Juliette?". A indagação gerou risadas de Talitha Morete, que substituiu Ana Maria Braga ao lado do apresentador nesta semana. "Alô, Juliette [risos]", declarou a profissional.



"Há interesses por aqui?", questionou a repórter Ju Massaoka. Gil expressou surpresa com a pergunta e logo entrou na brincadeira: "Oxi. Tenho que autorizar. Ela está solteira". "Vocês são muito maldosos", comentou Fabricio, diante da repercussão da pergunta.

Antes do climão, o ex-"BBB" ainda havia expressado a emoção ao falar da amizade com a campeã da edição de 2021: "Dentro do programa nós nos olhávamos e não sabíamos o que nos esperava fora, eram duas pessoas vindo da mesma origem, realidade, com experiências muito parecidas. Hoje vejo a artista maravilhosa e brilhante, e eu fazendo meu PHD, a gente se olha e fala: 'Deu certo, olha onde chegamos. Sou apaixonado. Ju, te amo. Vê-la fazer sucesso e acompanhar isso de perto é um prazer. Ela é minha irmã para a vida".

