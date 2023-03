Reprodução/Globo - 14.03.2023 Ricardo se envolveu com Paula e Sarah no 'BBB 23'





Após sair do "BBB 23", Paula Freitas já repercutiu na web pelos comentários sobre o jogo e procedimentos estéticos . A biomédica voltou a chamar a atenção do público ao comentar a possibilidade de viver um trisal com Ricardo "Alface" Camargo e Sarah Aline, que vivem um romance atualmente na casa.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Alface já havia expressado o interesse em Paula no confinamento, mas eles se envolveram apenas com carícias em festas, diante da resistência da ex-sister em formar casal. Freitas ressaltou que não tem interesse em formar um trisal com os dois, mas não descartou um possível envolvimento apenas com Ricardo.





"Falei com a Nina [irmã do Ricardo] que se o Alface disser que a Sarah foi coisa de jogo e se ele quiser beijar minha boca, no próximo dia a gente está grudado e eu pago hotel, motel e vou pegá-lo horrores", afirmou ao podcast "BBB Tá On".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Paula também comentou que não se envolveria com um brother eliminado do reality, Cristian Vanelli. "Loirão não faz o meu estilo, gosto de homem preto, gosto de um negão. O Cristian não faz o meu estilo, nem um pouco", avaliou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.