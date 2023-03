Reprodução/Globo - 30.03.2023 Gabriel Santana e Paulo Vieira reviveram 'Chiquititas' no 'Big Terapia' do 'BBB 23'





Gabriel Santana ficou conhecido pelo apelido de Mosca no "BBB 23", uma referência ao personagem do ator na novela do SBT "Chiquititas". Após ser eliminado do reality show, o ex-brother participou do quadro "Big Terapia" nesta quarta-feira (29) e cantou uma paródia se referindo ao papel antigo com o humorista.

A dupla usou a música-tema da novela para ironizar os participantes do Top 10 da atual edição do programa. Entre as piadas transformadas em canção está o interesse romântico de Gabriel em Bruna Griphao, além da fama de "planta" que o ator ganhou no confinamento.





"O [Cezar] Black chorou, Facin [Ricardo Alface] 'coringou', Amanda fez 'zzzz' como a Marvilla", dizia um trecho ironizando os participantes. "Mete, mete, mete, votação, elimina. Help, help, help ainda tem dez, elimina. Mete, mete, mete eles na Xepa, para ver se acaba, não aguento mais", cantou a dupla, caracterizada como os personagens de "Chiquititas".

Ao fim da apresentação, é possível ouvir risadas dos profissionais do estúdio da emissora que acompanhavam a gravação do "Big Terapia". Confira abaixo a paródia na íntegra:





