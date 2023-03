Reprodução/Globo - 21.03.2023 Fred Desimpedidos participou do 'BBB 23'





Bruno Carneiro Nunes ficou conhecido como Fred Desimpedidos pelo trabalho nas redes sociais e a recente participação no "BBB 23". Após deixar o reality show, o influenciador relatou como pretende usar um novo nome: Fred Bruno. A junção do nome oficial com o apelido ocorre após um período de "autoanálise" no confinamento.

"Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno", afirmou nos stories do Instagram, enquanto respondia perguntas dos seguidores, nesta quarta-feira (29).





O influenciador refletiu sobre como o nome artístico impactou a trajetória e o impacto que a junção faz no momento atual da carreira. "O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. O Fred ajuda a realizar os sonhos do Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que é sonoramente perfeito também", comentou

"Já tive contatos com pessoas nas ruas e já me chamaram de Fred Bruno ou Fredinho. Então, sim, muito prazer, Fred Bruno", complementou. O ex-brother ainda respondeu os seguidores sobre os planos profissionais para o futuro e o desejo de se tornar apresentador.

"Entrar no 'BBB' fez parte do meu plano de adicionar o entretenimento na minha carreira. Quero ser um grande apresentador. Tenho que trabalhar muito, tem que fazer uma série de projetos, mas tenho grandes planos para ser um grande apresentador de entretenimento. O que eu mais sei fazer é futebol, tenho uma carreira legal no esporte, vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento", explicou.

