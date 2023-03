Reprodução/Globo - 22.03.2023 Fred Nicácio participa de 'Casa do Reencontro' no 'BBB 23'





Após expressar desânimo com a "Casa do Reencontro" na madrugada desta quarta-fera (22), Fred Nicácio teve uma crise de choro ao acordar na dinâmica com eliminados do "BBB 23". Nesta manhã, o médico se isolou no banheiro e desabafou com Paula Freitas e Tina Calamba sobre o "pesadelo" de "conviver com os agressores".

"Parece um pesadelo esse lugar aqui, acordei aqui e não acreditei [...] Essas pessoas me machucaram demais", afirmou. Paula lamentou com o colega e pontuou que "jogo é jogo", mas Nicácio logo rebateu e criticou a postura dos colegas de confinamento: "Tem coisa que passa do jogo".







"As pessoas estão dando risada como se nada tivesse acontecido. Estão gargalhando como se estivesse tudo bem, tudo florido. É impressionante, o cinismo [...] É desrespeitoso comigo, estar no mesmo lugar que essas pessoas. É quase que para além do meu limite. É muito agressivo, muito doloroso, estar no mesmo ambiente que os seus agressores. É a certeza da impunidade da branquitude", complementou.

É um absurdo que três racistas além de não serem punidos pelo programa, ainda serem premiados com a oportunidade de concorrer a R$ 2 milhões. Entendo a revolta do Dr Fred Nicácio. Isso é o puro suco de Brasil. #BBB23 pic.twitter.com/Ew3Jmt3RrD — Papi (@xbzpapi) March 22, 2023





"Me abraça, suas dores são minhas dores", consolou Tina, que abraçou o brother. A modelo angolana ainda relatou que teve um sonho envolvendo Fred, em que ela estava em um local com cobras e, quando chamou o médico, ele entrou com uma luz e disse que todas estavam mortas.



Vale lembrar que, na madrugada, Nicácio já havia conversado sobre o racismo que sofreu no reality show. O brother relatou a Larissa Santos sobre três pessoas que foram racistas com ele e que viveu "violências inimagináveis". Apesar de não citar nomes, o médico já havia acusado Cristian Vanelli, Gustavo Benedeti e Key Alves de racismo religioso.

Fred: "Cada um sabe onde doi. Onde o calo aperta. Eu vivi violências aqui dentro inimagináveis."

Larissa: "Eu fiquei sabendo de alguma coisa, mas nao vi video.”

Fred: "Nao veja. Racismo de três pessoas que estão aqui dentro. Fui violentado."

Larissa: pic.twitter.com/t711by1Any … — Dantas (@Dantinhas) March 22, 2023





Fred Nicácio: “Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar pra cara desses racistas, ter que ficar aqui.”



FALA MESMO FREDAO #BBB23



pic.twitter.com/jl4b1qck6h — Africanize (@africanize_) March 22, 2023





