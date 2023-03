Reprodução/Globo - 22.03.2023 Gabriel Tavares falou de Lívia Andrade em 'Casa do Reencontro' do 'BBB 23'





O nome de Lívia Andrade circulou em conversas na "Casa do Reencontro" do "BBB 23", na madrugada desta quarta-feira (22). Gabriel Tavares e Marília Miranda se desentenderam e o modelo citou a apresentadora ao comparar a rival com ela, criticando que ambas são "seletivas".

"Lívia não mentiu, ela falou a verdade. Se você se sentiu constrangido, o problema é seu", afirmou a maquiadora na discussão. "Você é muito seletiva, mano. Só pesa para o teu lado. Amiga da Lívia mesmo", rebateu Gabriel. Andrade reagiu às menções nas redes sociais e reforçou o posicionamento que teve sobre o modelo no "Domingão com Huck", quando confrontou o brother acusado de ter um relacionamento tóxico com Bruna Griphao na casa.

"É uma situação que está enraizada na nossa cultura e a gente precisa se reeducar e não é do dia para noite ou com acontecimento. Então não tem 'mudei o comportamento', é 'eu aprendi'", afirmou em fevereiro, na participação do eliminado no programa de Luciano Huck.













"Sigo com a minha opinião, a palavra 'desculpa' nunca foi e nunca será melhor que a mudança de atitude. O bom dessa repescagem é que o público tem a oportunidade de eliminar duas vezes as pessoas", afirmou no Twitter, na manhã desta quarta-feira (22).

Um seguidor de Lívia apontou que Gabriel "pegou ranço" da apresentadora e "culpou os outros pelos erros dele". Andrade concordou em resposta: "Já estou acostumada a ser culpada pelo erro dos outros. As escolhas erradas e merd*s também. O mundo está acabando, 'ah mas a Lívia' [risos]".

