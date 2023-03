'Racistas'

Desde que Nicácio entrou na "Casa do Reencontro", espectadores notaram o desânimo do participante com a dinâmica, já que ele disse poucas palavras e aparecia com expressões fechadas. Em conversa com Tina, o médico assumiu a falta de animação ao citar o racismo que viveu no reality. "48 horas sem ver a luz do sol. Não tem para onde correr. Ficar do lado desses racistas. Dormir do lado desses racistas. Olhar para cara desses racistas", afirmou.