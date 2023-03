Reprodução/Globo - 22.03.2023 Tina Calamba e Paula Freitas participam da 'Casa do Reencontro' do 'BBB 23'





A "Casa do Reencontro" começou na busca pela repescagem do "BBB 23" e os competidores às duas vagas para voltar ao reality já tiveram conversas sobre o que passaram no período fora do confinamento. Tina Calamba, por exemplo, surpreendeu os colegas ao contar que contratou um acompanhante para uma festa.

A modelo surpreendeu Paula Freitas ao explicar detalhes da contratação do homem acompanhá-la durante um baile. "Falei [que queria] um 1,80 m, cabelo escuro, barba de turco", relatou. "Ele parecia um turco mesmo", comentou Gabriel Tavares, que curtiu o evento com a angolana.





"Ela contratou alguém? Não, para, para quê?", indagou Paula, diante do choque com a descoberta. "007. Eu lá sou mulher de chegar assim nos lugares. É um baile, não vou toda bonita, maravilhosa, sozinha. Você não contrata? Amiga, negócios, network, outro mundo", respondeu.

Gabriel ainda havia esclarecido sobre o nome da profissão do homem contratado: "Quando ela fala acompanhante não é acompanhante de luxo. Como é que fala? 'Gogo boy' que chama? Não era, é um cara normal". Confira abaixo um trecho da conversa:

Veja também registros compartilhados por Tina no baile mencionado:





