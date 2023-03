Reprodução/Instagram BBB 23: Brothers descobrem que Key Alves está no México; veja reação

Os participantes do BBB 23 finalmente descobriram que a eliminada Key Alves esteve em intercâmbio no reality 'La Casa De Los Famosos', no México. A revelação foi feita antes da formação do Paredão deste domingo (19), com todos reunidos na sala.

Os brothers foram surpreendidos com um vídeo mostrando os melhores momentos da jogadora de vôlei no programa mexicano. Enquanto assistiam às cenas, comemoraram aos gritos e aplausos. Confira as reações:

ESSE MOMENTO É TODO NOSSO! Os brothers do #BBB23 descobrindo que a Key foi para #LaCasaDeLosFamosos . Que orgulho da nossa novinha internacional! 💖🇲🇽 #BBB23 #LCDLF3 pic.twitter.com/n3WJrjxj72 — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 19, 2023

Depois de assistirem ao vídeo, alguns participantes passaram a especular a volta de Key ao BBB 23. "Ela volta", declarou Sarah Aline.

"Ela chegou lá no dia que a Dania estava aqui, porque as roupas que eles estavam usando eram as mesmas", analisou Ricardo. Já Amanda disse: "A Key foi e vai voltar".

Os palpites continuaram: "O Tadeu falou para ela: 'Talvez você nem saiba por que está saindo'", lembrou ainda Ricardo. "Ela volta", completou Aline Wirley.

Depois de Dania, é a vez de Key Alves voltar para casa. Nesta madrugada, ela publicou nos Stories do Instagram uma foto no aeroporto com a seguinte legenda: "Estou voltando, Brasil".

A Rede Globo antecipou a volta de Dania Mendez para casa após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, acusados de importunação sexual contra a mexicana. A previsão era de que ela ficasse no programa pelo menos até este domingo, quando teria um papel especial envolvendo o Poder Coringa da semana. A mexicana deixou a casa mais vigiada do Brasil na tarde de sexta-feira (17) e, por isso, não estará mais presente na formação da berlinda.

Ainda assim, segundo revelou o apresentador Tadeu Schmidt, "Dania deixou gravada a sua decisão e no domingo, a casa vai saber o destino" . "Aguardem!", disse ele.

