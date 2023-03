Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt

No programa ao vivo do "BBB 23" da última sexta-feira (17), Tadeu Schmidt contou ao público como funcionará o Poder Coringa com a saída repentina de Dania Mendez. A particpante de "La Casa de Los Famosos" que fazia um intercâmbio no reality brasileiro seria responsável pelo destino do Poder.

A influencer ía decidir se o voto de Ricardo, que arrematou o poder, teria peso dois ou seria anulado no paredão dessa semana. No entanto, Dania deixou o reality show mais cedo do que estava planejado. Ela saiu na tarde da última sexta-feira (18) e, por isso, não estará mais presente na formação da berlinda.

Mesmo não estando presente na casa do "BBB 23", Dania ainda decidirá sobre o Poder. "Dania deixou gravada a decisão e no domingo, a casa vai saber o destino. Aguardem!", explicou Tadeu.

A mexicana deixou o programa após sofrer assédio de MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos do reality por importunação sexual.

