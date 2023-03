Reprodução/Instagram - 3/3/2023 Fred Nicácio

Internautas acreditam que o "BBB 23" promoverá uma repescagem entre os eliminados do reality. A possibilidade foi comentada após Boninho, diretor do programa, anunciar mais uma semana turbo e revelar que Tadeu Schmidt fará um anúncio neste domingo (19). Com isso, telespectadores pedem, no Twitter, que Fred Nicácio seja o ex-BBB escolhido para voltar para a casa.

Fred Nicácio foi eliminado no sétimo paredão com 62,94% dos votos. Ele enfrentou Cara de Sapato e Cezar Black e acabou sendo o escolhido para deixar a casa.

O médico era polêmico. Ao mesmo tempo que tinha carisma e rendia bons memes, Fred teve falas controvérsias no programa. Mas, mesmo assim, parcela do público quer ver ele de volta no reality e expressaram isso na web:

Queremos repescagem de doutor Fred Nicacio, o maior do BBB23 pic.twitter.com/V8W1SMCouY — caroline 🎓 (@carolinevigor) March 18, 2023





Não quero repescagem com votação, quero simplesmente ligar o payperview e que o Dr. FRED NICÁCIO esteja lá #bbb23 pic.twitter.com/Scknzfa5Cb — Sommelier De BBB (@SommelierBbb) March 18, 2023





Preparados pra volta do Dr Fred Nicácio na repescagem?



VOLTA DR FRED #BBB23 #RedeBbb



pic.twitter.com/2QZ0ZtsVkL — Enfermeiros do Dr Fred 🫅🏾 #REPESCAGEM (@DrNicacio) March 19, 2023









"Mil vezes eliminado, mil vezes voltaria. Essa repescagem é sua, tem que ser você. Volta pra cá, Doutor, Fred Nicacio." pic.twitter.com/rUwtdW7kic #BBB23 #RedeBBB — dan (@iorctizei) March 18, 2023





















