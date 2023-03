Reprodução/Twitter Após expulsão, Sapato recebe presente de fãs e surpresa de Amanda

Eliminado do 'BBB 23' após acusação de importunação sexual contra a participante Dania Mendez, do México, Cara de Sapato recebeu mimos dos fãs e uma surpresa enviada por ninguém mais, ninguém menos do que Amanda, com quem teve uma forte ligação dentro do programa. A equipe do ex-brother compartilhou pelas redes sociais os presentes recebidos pelo lutador após a expulsão do reality.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Entre caixas de chocolate e outras guloseimas, Sapato recebeu uma caneca e uma camiseta personalizadas com fotos dele e de Amanda, com quem os fãs o "shippavam". Apesar da torcida por parte dos fãs para que ele vivesse um romance com a médica, os dois não chegaram a se envolver dentro do programa. O ex-participante também não se pronunciou ainda sobre a possibilidade de um suposto affair fora da casa.

Tem muito carinho chegando por aqui. Vocês são muito especiais. 👞👞 (ADM escrevendo mas as fotos quem fez foi ele tá?) pic.twitter.com/DWgYDFX9Lx — Cara de Sapato (@caradesapatojr) March 19, 2023

"Tem muito carinho chegando por aqui. Vocês são muito especiais (ADM escrevendo mas as fotos quem fez foi ele, tá?)", escreveu a equipe no Twitter, ao exibir imagens dos recebidos.

Na sequência, a equipe de Cara de Sapato também mostrou uma lembrança deixada para ele por Amanda: a loira colocou uma etiqueta com o seu nome na bagagem do lutador. Vale destacar que foi ela quem arrumou as malas do colega de elenco — e também confiscou uma camiseta com o perfume dele.

E essa tag que veio nas malas do Sapato? Ela colocou a tag dela 🏷️🫶🏻 pic.twitter.com/PzVyjhZorY — Cara de Sapato (@caradesapatojr) March 19, 2023

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente