Reprodução/ Globoplay Ricardo deixou o bigode

Na manhã deste domingo (19), Ricardo, do "BBB 23", assumiu um novo visual, ele fez a barba e deixou só o bigode. O brother mudou a aparência porque acredita que o Poder Coringa o mandará para um intercâmbio no reality "La Casa de Los Famosos", no méxico. A web não perdoou e brincou com a situação.

Ricardo arrematou o Poder Coringa, chamado Poder Mala, e com isso acreditou que será enviado para "La Casa de Los Famosos", como foi feito com Dania Méndez, participante do reality mexicando que passou alguns dias no programa brasileiro. A viagem não vai acontecer, já que Key Alves foi a selecionada para o intercâmbio, mas biomédico, que já até fez as malas, apostou em um bigode para entrar no clima do México e virou piada na web

Raio-X de Rick! 🥬



Comentou que o clima está monótono na casa e decidiu fazer uma mudança nele mesmo. Ele comentou sobre o poder curinga, disse que achava que poderia viajar mas que agora já acha que foi trollado! 😂



📹 Reprodução: Globoplay | #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/Nt4a44mPN3 — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 19, 2023













Cansado de esperar, Ricardo Alface dorme aguardando seu intercâmbio #BBB23 pic.twitter.com/aPKULHWeA1 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 19, 2023





E o Alface que fez as mala ontem, acordou hoje as 4h DA MANHÃ, treinou, mudou o visual e já fez seu almoço achando que vai viajar pra outro país pelo poder curinga hahahaha #BBB23 pic.twitter.com/zui2wxqgMk — Africanize (@africanize_) March 19, 2023





a tour do alface se preparando pra fazer intercâmbio para o méxico é uma preciosidade pro entretenimento da família brasileira. pic.twitter.com/jEFn5O8ZDw — leticia #BBB23 (@ltcxrbs) March 19, 2023

















Internautas também brincaram com o fato dos brothers terem sido acordados com uma música mexicana, o que alimentou ainda mais a teoria de Ricardo.

O Boninho é um cão! Acordou eles com música mexicana, o Alface vai pirar 🆘😂 #BBB23 pic.twitter.com/vBJbRzpBV9 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 19, 2023





Ele falando da música mexicana que tocou no despertador 😂 ELE TEM CERTEZA QUE VAI PRO MÉXICO!! #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/Xbfw2CdVYK — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 19, 2023

















