Reprodução/Globo - 29.01.2023 BBB 23: Amanda poderá indicar alguém direto ao Paredão hoje; entenda

Domingo é dia de formação de Paredão no BBB 23, e desta vez, Amanda terá um poder especial. Sem saber ainda, a médica poderá indicar alguém direto para a berlinda na noite de hoje (19).

Isso porque a sister ficou em segundo lugar na disputa pela liderança, que foi vencida por Bruna Griphao. Confira a dinâmica do Paredão desta semana, segundo a TV Globo:

Anjo imuniza; Líder indica; Poder Coringa: Dania (que já deixou a casa) poderá anular ou dar peso dois ao voto do dono do Poder Coringa, Ricardo; Casa vota no Confessionário: os dois mais votados pela casa estarão no Paredão; O segundo colocado na Prova do Líder, Amanda, poderá indicar alguém ao Paredão; Prova Bate-Volta.

Mesmo tendo sua volta para casa antecipada pela emissora carioca, Dania ainda terá um papel importante na formação do Paredão desta semana. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a mexicana deixou um vídeo gravado com a sua decisão.

