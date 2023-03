Reprodução/Telemundo TV mexicana se pronuncia após episódio envolvendo Dania no 'BBB 23'

O apresentador Héctor Sandarti, do programa La Casa De Los Famosos (México), do qual Dania Mendez, que participou do intercâmbio no BBB 23, é participante, fez um pronunciamento ao vivo sobre os episódios de importunação sexual envolvendo a mexicana e os agora ex-brothers MC Guimê e Cara de Sapato. Os dois foram expulsos do reality show brasileiro na última quinta-feira (16).



"Estamos cientes do incidente envolvendo Dania Méndez, de 'La Casa De Los Famosos' no 'Big Brother Brasil', que terminou com a eliminação de dois de seus participantes. A Telemundo não tolera nenhum tipo de comportamento inadequado em seus programas, e a segurança e o bem-estar de nossos talentos e funcionários são sempre nossa principal prioridade", disse Sandarti.

O apresentador ainda agradeceu à emissora carioca pela forma como a situação foi tratada e afirmou que uma pessoa da produção do programa mexicano está no Brasil para acompanhar Dania em sua volta para casa. "La Casa De Los Famosos agradece à TV Globo e ao Big Brother Brasil pelo alto grau de profissionalismo e respeito com o manejo da situação em todo o momento".

A Rede Globo antecipou a volta de Dania Mendez para casa após a expulsão de Guimê e Sapato. A previsão era de que ela ficasse no programa pelo menos até este domingo, quando ela teria um papel especial envolvendo o Poder Coringa da semana. A mexicana deixou a casa mais vigiada do Brasil na tarde desta sexta-feira (17) e, por isso, não estará mais presente na formação da berlinda.

Ainda assim, segundo revelou ontem o apresentador Tadeu Schmidt, "Dania deixou gravada a decisão e no domingo, a casa vai saber o destino". "Aguardem!", disse ele.

