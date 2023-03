Reprodução/ Globoplay Figurinos e danças: festa do Brasil em La Casa de Los Famosos viraliza

O intercâmbio de Key Alves no reality latino "La Casa de Los Famosos" está rendendo memes nas redes sociais. Na última sexta-feira (17), o programa promover um festa com o tema "Brasil" para os participantes e algumas momentos da noite também viralizou na web.

Leia também Boninho nega briga nos bastidores e elogia conduta de Guimê e Sapato

As roupas escolhidas para os confinados tinha o intuito de remeter o Carnaval e rendeu comentários.





nao minha gente mas olha a roupa da festa do la casa dos famosos KKKKKK pic.twitter.com/lx3fOsyA4N — barbie (@barbiecomentaa) March 18, 2023





A roupa da Key para a festa do 'La Casa de Los Famosos' #BBB23 pic.twitter.com/jCAh2CP5tv — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 18, 2023





Fui espiar #LCDLF3 e tomei um susto com a roupa da festa... pic.twitter.com/evgk5FUwEZ — ‏️#ϾG💬🛰️📺🔭👁‍🗨 ‏️» (@carlos_geovane) March 18, 2023

















+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Além disso, Key Alves representou o Brasil e fez coreografias conhecidas por aqu, o que também viralizou na web.









yameyry e key dando show ao som de anaconda 🥵 pic.twitter.com/uVBJvznFMP — la ꧑ᥲt᥉ 🔗🇲🇽 (@opinamatss) March 18, 2023





Key dando o nome na festa #LaCasaDeLosFamosos 🔥 pic.twitter.com/y7yuTKA92u — Mi posturada e calma 🔗🇲🇽 (@guskey_vision) March 18, 2023