Neste sábado (18), Lexa usou o Twitter para negar rumores de que ela tenha feito uma festa para MC Guimê, marido da cantora, depois dele ser expulso do "BBB 23". O funkeiro deixou o jogo após assediar Dania Mendéz, participante de "La Casa de Los Famosos", que fazia um intercâmbio no reality brasileiro.

Após as imagens de Guimê passando a mão em Dania, sem consentimento, viralizarem, Lexa ficou bem abalada. Ela retirou a torcida para o marido e se afastou das redes. Mas, quando ele foi expulso, a cantora foi para o Rio de Janeiro o receber e rumores disseram que Lexa teria dado uma festa para o ex-brother.

"Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim, obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu estou exausta", afirmou Lexa no Twitter.

