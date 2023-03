Reprodução/Instagram/Globo - 16.03.2023 Mãe de Lexa viaja para encontrar filha após caso de assédio de Guimê no 'BBB 23'





Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, decidiu viajar ao encontro da filha após o caso de assédio de MC Guimê no "BBB 23". Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (16), o cantor passou a mão no corpo da mexicana Dania Mendez, que entrou no reality pelo intercâmbio com o "La Casa de Los Famosos".

Após o episódio, Lexa expressou não estar bem diante do ocorrido , removeu frases de apoio a Guimê no perfil das redes sociais e contou que ficaria afastada da web. A mãe da artista logo compartilhou que estava a caminho para encontrá-la.





"Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha", escreveu nos stories do Instagram, onde publicou registros no aeroporto. Ferrattry, que acompanhava e comentava a festa nas redes, também relatou que não havia dormido até o momento.

Além de Guimê, Cara de Sapato também recebeu acusações de assédio contra Dania durante a festa. O lutador deu um selinho na mexicana e internautas apontaram que o brother estava forçando os beijos. O participante do Camarote chegou a receber um alerta da produção enquanto interagia com a sister na cama, onde dizia estar "lutando jiu jitsu" .

