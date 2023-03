Reprodução / Globoplay 15.03.2023 Dania Mendez

Dania Mendez continua abalando as estruturas do “BBB 23”. Na noite desta quarta-feira (15), a mexicana do “La Casa de Los Famosos” conversou ao vivo com o apresentador Héctor Sandarti, que promoveu uma mistura entre os dois realities.

"Estou muito feliz, me receberam muito bem. Estou conhecendo cada um, pouco a pouco. Não esperava. Sigo em choque", respondeu Dania para o apresentador, quando foi cumprimentada.





A convidada comenta sobre os participantes do Brasil, relata informações sobre o novo colega "Sapatito" para matar a curiosidade do apresentador mexicano e demonstra entusiasmo com a festa que ocorrerá mais tarde. “Vai ter baile Funk”, avisa Gabriel.

A influenciadora interagiu com os amigos mexicanos no reality show e afirma estar se dando bem com os participantes brasileiros. Ela demonstra emoção ao rever o affair, Arturo Carmona, e depois faz um tour pela casa onde estão confinados.

Dania chegou à casa e causou um grande impacto nos participantes. Ela expressou curiosidade sobre ficar famosa no Brasil, contou sobre um suposto affair mesmo estando solteira, e pediu ajuda a Cara de Sapato para aprender a cozinhar. A produção também prestou atenção nela, divertindo os participantes e gerando um pouco de ciúme.













+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.