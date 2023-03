Reprodução / Globoplay 15.03.2023 Fred e Marvvila abrem as malas de Dania

A chegada de Dania Mendez abalou as estruturas do “BBB 23”. Nesta quarta-feira (15), Fred e Marvvila se aproveitaram que a mexicana estava conversando na área externa e abriram as malas da nova participante sem permissão.

Embora Dania tenha sido bem recebida, a presença da nova sister levantou muitos questionamentos dos veteranos. A dupla desconfia que Dania seja uma atriz enviada pelo Big Boss para movimentar o jogo.





Durante a espionagem, Fred chegou a encontrar as roupas íntimas de Dania. Assustado, o youtuber tornou a fechar a mala. “O que era?”, questionou Marvvila. “Calcinhas. Achei mandacada”, respondeu Fred.

Fred e Marvvila não foram os únicos a desconfiar da nova participante. Mais cedo, Bruna Griphao e Cezar Black estavam planejando embebedar Dania durante a festa do líder para tentar tirar informações da modelo mexicana.

Fred abriu a mala da Dania na parte das calcinhas.



Marvvila: "O que é?'

Fred: "Calcinhas. Achei manks...” #BBB23



pic.twitter.com/8TZKMegbMX — Dantas (@Dantinhas) March 15, 2023





