Reprodução Arturo reage a proximidade de Sapato e Dania no "BBB 23"

Dania Mendez, influencer que participa do reality "La Casa de Los Famosos", que passa na Telemundo (canal dos Estados Unidos para latinos), viajou para o Brasil e passará alguns dias no "BBB 23". A influencer chegou, na quarta-feira (16), e já dispertou o interesse de Cara de Sapato. Dania, no entanto, tinha um affair com o ator mexicano Arturo Caramano, que não gostou de ver a proximidade dela com o lutador.

De dentro de "La Casa de Los Famosos", Arturo teve acesso a imagens do "BBB 23". Ele, então, viu Dania no colo de Cara de Sapato na festa do líder Guimê. O ator se mostrou triste com o que viu, já que era affair da influencer e mostrou que estava apaixonado por ela.

Arturo, o boy que estava tentando ter algo com Dania no México, ficou muito abalado depois de ver imagens dela no colo de Sapato durante a festa do #BBB23



pic.twitter.com/HOshJAGBG3 — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023













Vale lembrar que após a festa do líder Guimê, Sapato tentou beijar Dania a força e foi acusado de assédio, assim como o funkeiro que passou a mãe no corpo da influencer sem consentimento.

