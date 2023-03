Reprodução/Instagram - 14.03.2023 Key Alves viaja ao México para participação em reality após 'BBB 23'





Key Alves usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (14) para mostrar os bastidores da ida ao México. A ex-sister do "BBB 23" vai participar do intercâmbio para o "La Casa de los Famosos" e exibiu que ganhou um tratamento VIP de Boninho para a viagem.

"Gente, sério, estou muito feliz que estou indo para o México, vou mostrar minha viagem para vocês. Nunca vi tanto dólar na minha vida. Dá uma olhada, caramba, estou rica", afirmou nos stories do Instagram, enquanto filmava notas de dólares e se encaminhava para uma área VIP do aeroporto.





"Nunca vi [a área VIP], mas sei que vai ter comida de graça, obrigada Boninho. Misericórdia, que coisa chique é essa aqui, estou passada", complementou. Key relatou que foi abordada por espectadores do "BBB" no local e prometeu causar no jogo, mesmo ainda confusa com o idioma espanhol.

"Mal cheguei no México e já estou toda perdida aqui já no aeroporto internacional, não sei como ando aqui, que língua falar, real [...] O melhor é o povo parando no aeroporto me parando e falando: 'Arrasa, bora hablar'. Vou 'hablar' tudo que não 'hablei' aqui", declarou.

Enquanto Alves vai participar do programa mexicano, o reality brasileiro vai receber Dania Mendez no intercâmbio. A mexicana de 31 anos é veterana de realities e ainda não tem uma data confirmada para a chegada na atração da Globo.

