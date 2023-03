Reprodução/Globo - 14.03.2023 MC Guimê raspou a cabeça no 'BBB 23'





Após deixar o cabelo crescer no "BBB 23", MC Guimê mudou o visual e raspou a cabeça nesta segunda-feira (13). A transformação gerou até piadas de Lexa, que comparou o marido a um monge . Porém, a equipe do cantor também exibiu que o brother foi alvo de ataques na web e repudiou comparações do participante a um presidiário.

"O marginal já está a caráter de presidiário", dizia uma publicação no Twitter compartilhada pelos administradores de Guimê na rede social. A equipe do funkeiro repudiou o conteúdo, descrito como "nojento", e reproduziu uma reflexão já feita por Domitila Barros na casa: "Favelado no topo incomoda mesmo".





"Guimê veio de baixo e sempre lutou para vencer na vida e dar o melhor para sua família. Não iremos admitir comentários nojentos como esse, trazendo um estereótipo de cunho extremamente preconceituoso", afirmou em resposta.

A equipe do MC ainda expôs que "devidas medidas serão tomadas", sem especificar como um time jurídico irá atuar diante do caso. Fãs de Guimê expressaram apoio após os ataques.

"A que pontos chegamos. Isso é processo, viu. Calúnia, difamação, e muito mais coisas. Internet tem leis, esse pessoal tem passado de todos os limites", avaliou uma pessoa no Twitter. "Inadmissível! Mete um processo. A delegacia de crimes virtuais resolve isso", comentou outra.

