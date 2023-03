BBB 23: barraqueira e veterana de realities; saiba quem é Dania Mendez

Potencial de estremecer a casa

Com o temperamento explosivo, Dania tem potencial para conquistar o público do BBB que gostará de ver uma participante que fala na cara e não leva desaforo pra dentro do quarto ou fica guardando motivos para ter o que falar no jogo da discórdia. Além disso, a mexicana terá uma missão especial que ainda não foi revelada.