Reprodução/Instagram Paula, do BBB 23, passa por novos procedimentos estéticos e surge irreconhecível

Paula Freitas, do BBB 23 , fez novos procedimentos estéticos e transformação no visual.

Nos Stories do Instagram, a ex-sister apareceu com os cabelos lisos e os lábios ainda mais inchados pelo preenchimento.

Os internautas chegaram a duvidar que as fotos fossem da biomédica.

🚨VEJA: Ex-bbb Paula mostra os novos lábios após procedimentos estéticos. Notas? pic.twitter.com/qKjgUMfQJd — CHOQUEI (@choquei) March 10, 2023





Assim que saiu da casa, Paula já havia mudado a cor do cabelo, feito botox e preenchimento labial. "O BBB já me permitiu tanta coisa boa, e uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim", escreveu ela na legenda.

No twitter, o público comentou a transformação de Paula.

essa mulher é tudo menos a Paula do bbb — paola (@paola_costa28) March 10, 2023









Nossa gente, eu fico com pena! Ela é bonita naturalmente, não precisava disso não! :( Espero que ela esteja se sentindo bem pelo menos! — will poulter my beloved ✧ (@girafaninha) March 10, 2023





