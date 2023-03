Reprodução/YouTube/iG - 10.03.2023 Roberta Barros, mãe de Domitila do 'BBB 23', se emocionou durante o 'AUÊ'





Roberta Barros, mãe da sister Domitila, analisou a participação da filha no "BBB 23" e o incômodo que a ativista social tem causado na casa, indo repetidas vezes ao paredão. Em entrevista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente, ela reconheceu o racismo contra a Miss Alemanha na casa e ainda se emocionou ao criticar a postura de Fred Desimpedidos no quarto branco.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Barros relatou que ficou "muito tensa" enquanto a filha estava na dinâmica de resistência e "sentiu as dores" por ela, relembrando que Domitila tem um pino no braço desde um acidente na infância e relatou o incômodo corporal no desafio. A mãe da participante criticou o fato de Fred ter associado o comportamento da filha ao da ex-"BBB" Juliette, insinuando que a Miss estava se vitimizando .





"Essa situação me mostra claramente o quanto esse rapaz é frágil, que quem quer ser vítima é ele. Todo mundo diz que Domitila não podia ter chamado Fred, porque é homem e vai ter mais força que ela. Mas depois entendi que ela queria mostrar que, mesmo ele sendo líder, não estaria na festa do líder. Ele não é superior a ninguém, está ali em igualdade. A todo momento, Domitila quer mostrar isso", pontuou.



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Emocionada, Roberta precisou pausar a fala ao expor o racismo que a filha sofre na casa e ainda recordar a conduta do brother após vencer a competição e voltar à casa. Enquanto Fred criticou o comportamento "maldoso" da rival em conversa com Larissa , Domitila compartilhou que eles tiveram um momento em que se entenderam e assumiram os erros.

"Me indigna ele voltar e não falar nada daquilo das coisas positivas. Meu Deus, isso não é normal de um ser humano. Estava pensando nisso [racismo] quando ele voltou ao quarto e o que disse a Larissa. Criei minha filha de uma forma que, quando ela voltou... [se emociona], estava alegre por poder ter voltado e falou inclusive do filho dele [Fred]. Nesse ponto, acho que criei uma filha de forma certa, porque ela voltou contando as coisas boas que tinham acontecido e ele voltou contando só mentiras", avaliou.

A mãe de Domitila julgou o "BBB" como um "espelho da sociedade" e propôs como as situações de intolerância da casa são um reflexo do que acontece fora do confinamento. Barros ainda reconheceu que o fato da filha ser "sincera" causa incômodo aos participantes. "Por que uma mulher negra da periferia de Recife, causa tanto temor a tantos ‘superstars’, tantas celebridades?", questionou.



"Domitila é uma mulher muito guerreira, muito honesta, sempre fica do lado do pessoal injustiçado, então isso causa um certo temor às pessoas. Ela sempre diz o que sente, ela diz e às vezes se machuca e pede desculpas. É uma pessoa muito forte, mas muito sensível. Acho que isso que faz com que as pessoas tenham tanto medo de Domitila [...] Ela não tem filtro, nunca tirou o pé do chão, sonha com o pé no chão e na lama, por isso causa tanto rebuliço", complementou.

Confira abaixo a entrevista na íntegra: