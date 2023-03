Reprodução/TV Globo BBB 23: Fred gera burburinho por presentear o pai com carro; equipe explica

Fred Desimpedidos deu o que falar nas redes sociais ao contar que daria o carro do Quarto Branco de presente para o pai. O youtuber contou que esse era o seu grande sonho no BBB 23 , porém, a história não caiu bem para os internautas.

Nas redes sociais, o público criticou o brother, que tem um patrimônio milionário, esperar pelo reality para dar o mimo.





Após as críticas, a equipe do jornalista compartilhou um vídeo de Domitila Barros explicando a promessa dele.

"Sobre a promessa do Fred em levar um carro pro Dalsão, vamos deixar a Domitila Barros explicar. Não é sobre preço, mas sobre o valor de prometer algo pra alguém que você ama e ter isso como motivação para superar desafios", escreveram na legenda.

A sister contou que Fred chorou muito ao contar que daria um carro novo para o pai, já que o antigo estava quebrado. "Lógico que ele tem condições de consertar o carro do pai, mas ele prometeu pro pai que ia pro BBB e ia dar o carro", comentou ela.

Sobre a promessa do Fred em levar um carro pro Dalsão, vamos deixar a Domitila Barros explicar.



Não é sobre preço, mas sobre o valor de prometer algo pra alguém que você ama e ter isso como motivação para superar desafios. #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/JiiLxP7Xoi — FRED BRUNO 🐏 (@fred_b12) March 10, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.